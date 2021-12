Scala: Sala, bilancio preventivo 2022 in pareggio, ma se si va in zona gialla potrebbe cambiare tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina ci sono state l'assemblea e il Cda della Scala che ha approvato il bilancio preventivo 2022 che si chiude in pareggio nonostante tutto. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione del brindisi di Natale con i giornalisti oggi a Palazzo Marino. "Ma se si va in zona gialla – ha aggiunto Sala -, i luoghi della cultura vanno subito al 50 per cento di capienza. Nel bilancio preventivo abbiamo fatto uno sforzo per l'apertura e il rilancio della Scala e potrebbe essere in parte vanificato". (Rem)