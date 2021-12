© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: eletti i novanta membri del Consiglio legislativo - Hong Kong ha annunciato questa mattina i nomi dei 90 esponenti del settimo Consiglio legislativo (LegCo), che prenderanno servizio a partire dal primo gennaio 2022. Quaranta membri sono stati eletti dal collegio elettorale del Comitato elettorale di Hong Kong, 30 da circoscrizioni funzionali e 20 a suffragio universale in 13 circoscrizioni geografiche. L’affluenza alle urne è rimasta bassa per tutta la giornata di ieri: si è recato alle urne solo il 29,3 per cento degli aventi diritto al voto, pari a circa 1,3 milioni di elettori. (segue) (Res)