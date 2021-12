© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: indice Nikkei cede a timori variante Omicron - L'indice azionario Nikkei della borsa di Tokyo ha ceduto terreno durante la sessione di contrattazione mattutina di oggi, 20 dicembre, riflettendo il cattivo andamento di Wall Street nel fine settimana, per la crescente preoccupazione globale legata alla diffusione della variante Omicron del coronavirus. L'indice giapponese ha chiuso la prima sessione giornaliera a 28.055 punti, in calo dell'1,7 per cento rispetto alla chiusura di venerdì. Nel corso della mattinata le vendite sono state accelerate dall'annuncio del taglio dei tassi di riferimento da parte della banca centrale cinese, che ha innescato timori in merito allo stato della seconda economia mondiale. (segue) (Res)