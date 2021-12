© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: salgono a 156 i casi Omicron, 6.563 i contagi giornalieri - Sono saliti a 156 in India i casi di contagio da Covid-19 legati alla variante Omicron. Lo rende noto il ministero della Salute federale, i cui dati parlano anche di 6.563 contagi e 132 decessi nelle ultime 24 ore. Il quotidiano “Time of India” riferisce che la crescita delle infezioni Omicron ha già fatto perdere oltre 1.400 punti all’indice Sensex della borsa di Mumbay, in calo di oltre 2 punti percentuali così come l’indice Nifty, segnalando come gli investitori temano che una nuova ondata pandemica possa minacciare la ripresa economica nazionale. (Res)