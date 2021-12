Covid: Ciciliano (Cts), a Natale serve responsabilità, bambini sotto 5 anni distanti da nonni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto il comportamento da adottare durante i pranzi e le cene natalizie “a casa propria ognuno deciderà in maniera autonoma, non vanno però scordati i giusti comportamenti: ad esempio, la cena a buffet è più rischiosa che quella seduta”. Lo ha detto ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 “Che giorno è”, il medico e membro del Cts Fabio Ciciliano. “È necessario il distanziamento tra i commensali, è bene aerare la stanza ogni tanto, bisognerebbe fare in modo che tutti siano vaccinati e che i bambini sotto i 5 anni siano messi in una condizione di sicurezza rispetto ai nonni. Non esistono però regole precise: va bene festeggiare ma con responsabilità", ha aggiunto. "Coloro che hanno fatto la terza dose hanno un rischio di ammalarsi o di avere una patologia severa di gran lunga inferiore alla popolazione non vaccinata. Durante le feste cerchiamo una socialità che l'anno scorso non c'è stata, ma non dimentichiamo che siamo ancora in una fase d'emergenza, il virus circola ancora in modo importante e quindi bisogna fare molta attenzione. Specie quando a tavola sono sedute persone anziane o fragili", ha concluso. (Rin)