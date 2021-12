I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istat: terzo trimestre 2021 input lavoro +1,5 per cento, su base annua +3,7 per cento - Nel terzo trimestre 2021 l’input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), aumenta sia in termini congiunturali (+1,5 per cento rispetto al secondo trimestre 2021) sia su base annua (+3,7 per cento rispetto al terzo trimestre 2020); lo stesso andamento si osserva per il Pil, in aumento rispettivamente del +2,6 per cento e +3,9 per cento. Lo ha rilevato l'Istat. L’occupazione, a sua volta, presenta una rilevante crescita congiunturale e tendenziale. In tale contesto, le informazioni provenienti dalle diverse fonti dettagliano i seguenti aspetti. Su base congiunturale, la crescita dei dipendenti risulta in termini sia di occupati (+0,9 per cento, Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro) sia di posizioni lavorative del settore privato extra-agricolo (+2,6 per cento, Istat, Rilevazione Oros). Per queste ultime l’aumento è il risultato di una crescita moderata nell’industria in senso stretto (+0,6 per cento), più rilevante nelle costruzioni (+2,6 per cento) e decisamente sostenuta nei servizi (+3,5 per cento). La crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti trova conferma nei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi alle Comunicazioni obbligatorie (CO) rielaborate che evidenziano un aumento di +163 mila posizioni negli ultimi tre mesi, sia a tempo indeterminato (+47 mila rispetto al secondo trimestre 2021) sia a tempo determinato (+116 mila). (segue) (Rin)