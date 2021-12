I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Zaia (Veneto), puntare su tampone fai da te, con solo molecolari meno positivi - In Veneto “arriviamo a 150-160 mila tamponi al giorno, siamo la regione che ne fa più in Italia e il limite è che solo il 25 per cento dei tamponi sono molecolari. Proprio per questo motivo dobbiamo fare in modo di portare il tampone rapido in azienda, autorizzando il fai da te”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervenendo a “Mattino cinque news” su Canale 5. In caso di alta circolazione del virus “si devono usare tamponi rapidi. Se facciamo solo molecolari vuol dire bypassare il pescaggio di molti positivi. Il test rapido è una rete a strascico e pesca molto di più. Ha un potenziale diverso, farà meno selezione ma tutti i giorni porta positivi”, ha spiegato. (segue) (Rin)