I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Green pass: Giovannini, misura solida, no a nuovi interventi su trasporto pubblico - In questo momento "non prevediamo di cambiare le norme per i trasporti nazionali e locali". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo a "24 Mattino", su Radio24. "Il green pass utilizzato per il trasporto pubblico locale è già una misura robusta, e non prevediamo quindi ulteriori interventi", ha spiegato. Bisogna inoltre sottolineare che "i controlli fatti anche sui treni regionali mostrano una parte molto contenuta (nell'ordine del 2 per cento) di controlli positivi, ovvero di persone sprovviste" di green pass, ha aggiunto. (segue) (Rin)