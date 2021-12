Covid: Bankitalia, efficacia programmi Ue per acquisto titoli rafforzata da conduzione flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia dei programmi di acquisto di titoli può essere rafforzata dalla loro conduzione flessibile, che consente di concentrare gli interventi dove e quando le condizioni di mercato lo richiedono maggiormente. Lo scrive la Banca d’Italia nell’ultima pubblicazione della serie Note Covid-19 dal titolo “Assessing the flexible implementation of the Ecb’s pandemic asset purchases”, diffusa oggi. Nelle fasi più acute della crisi, si legge nel documento, gli acquisti pandemici nell’ambito del Pepp e dell’App hanno determinato nella media dell’area dell’euro una riduzione dei rendimenti a lungo termine dei titoli di Stato di circa 60 punti base. La possibilità di modificare in maniera flessibile il ritmo degli acquisti (invece di condurli a un tasso costante), scrive Bankitalia, ha contribuito significativamente a questo effetto, per circa 15 punti base. (Rin)