Ricerca: Messa, programma Erasmus avanti nonostante pandemia, importante scambio culturale

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- Oggi “rilanciamo un programma attivo da 34 anni. È necessario sottolineare che abbiamo realizzato il programma anche con la pandemia di mezzo, è importante lo scambio culturale per la formazione delle persone”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, durante la presentazione di “Uniti nella diversità con il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027. Evento di lancio”, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il programma Erasmus nei prossimi anni “prenderà ulteriore forza dall’esperienza della pandemia anche utilizzando le tecnologie, un puro mezzo di impatto forte”, ha spiegato. La didattica a distanza “ha accentuato il concetto di utilizzo della tecnologia in Europa. La tecnologia è utile per formare l’università europea, oggi siamo al terzo bando. Le università europee iniziano ad essere una realtà, le tecnologie faciliteranno lo scambio”, ha aggiunto la ministra. (Rin)