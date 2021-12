Marocco: forze di sicurezza arrestano 25 persone legate a Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Regno del Marocco hanno arrestato 25 persone legate allo Stato islamico (Is). Lo rende noto il portale informativo “Morocco World News”, secondo il quale i sospettati stavano progettando attacchi terroristici su tutto il territorio nazionale. Gli arresti, avvenuti lo scorso 8 dicembre ma resi pubblici soltanto ieri sera, sono stati compiuti in diverse operazioni di sicurezza in almeno 17 città. Dopo aver perquisito le case dei sospettati, i servizi di sicurezza hanno sequestrato armi da fuoco, munizioni, coltelli, documentazione inerente alla fabbricazione di ordigni esplosivi, nonché materiale che glorifica l’organizzazione dello Stato islamico. Il Paese nordafricano ha intensificato gli sforzi nell'ambito del suo impegno volto a mantenere la sicurezza interna e allo smantellamento di reti criminali organizzate. Lo scorso 17 dicembre, l’Ufficio centrale per le indagini giudiziarie (Bcij) ha annunciato l’arresto di un'altra persona accusata di terrorismo vicino a Rabat. L'arresto è avvenuto in collaborazione con le agenzie di intelligence statunitensi e i servizi di sicurezza del Marocco, tra cui la direzione generale della sorveglianza territoriale (Dgst) e la direzione generale della sicurezza nazionale (Dgsn). Dal 2002, i servizi di sicurezza del Marocco hanno smantellato oltre 2.009 cellule terroristiche e arrestato oltre 3.353 persone per il loro coinvolgimento in attività terroristiche.(Mar)