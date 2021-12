Covid: Ciciliano (Cts), Omicron ancora poco diffusa in Italia, con indagine di prevalenza capiremo di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron "ha una fortissima capacità di trasmissione, in Italia non è ancora così diffusa come in altri Paesi e proprio per questo dobbiamo capire meglio quale sia la sua aggressività rispetto alle persone infettate. In questo momento stiamo facendo delle analisi a livello internazionale ma è difficile fare paragoni tra paesi diversi: il Sudafrica, ad esempio, ha una percentuale di vaccinati molto più bassa rispetto all'Italia e dunque un parallelismo automatico non si può fare". Lo dice ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 "Che giorno è", il medico e membro del Cts Fabio Ciciliano. "E' possibile" che la diffusione di Omicron possa essere anche maggiore rispetto ai dati che abbiamo visto che il sequenziamento in Italia delle varianti e dei positivi è molto inferiore rispetto a Paesi come il Regno Unito, ha spiegato. "Noi sequenziamo poco da sempre oserei dire, quindi i numeri che riusciamo ad ottenere sono minori rispetto ad altri Paesi. Lo scopo della flash survey, che si sta organizzando oggi, è proprio quello di aver un'analisi più precisa della circolazione della variante Omicron", ha concluso. (Rin)