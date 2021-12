Roma: controlli straordinari su green pass, multe nei locali da nord a sud della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli straordinari della polizia così come disposto dal Questore di Roma nelle zone di Casilino, Pigneto, Garbatella e Fiumicino. I primi servizi sono stati effettuati dagli agenti di Porta Maggiore in collaborazione con la polizia locale e l'Asl di zona. Sono stati controllati cinque esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e ne è stata disposta la chiusura temporanea per violazione della normativa anti Covid. Altri tre esercizi commerciali, invece, sono stati chiusi temporaneamente per gravi carenze igienico sanitarie: al loro interno sono stati rinvenuti numerosi escrementi di ratti. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno notificato un ordine di allontanamento ed effettuato due arresti: il primo ha riguardato un uomo colpito da provvedimento di ripristino della misura di custodia cautelare in carcere, mentre il secondo ha interessato un'altro uomo su cui pende un ordine di carcerazione per fine pena e dovrà espiare 2 anni 4 mesi e 10 giorni e pagare una multa pari a 7 mila euro. Sono state denunciate inoltre due persone per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità. Infine sono state elevate sanzioni per oltre 30 mila euro, identificate 801 persone di cui 19 sanzionate per mancato possesso del "Green Pass", controllati 130 veicoli, elevate 9 sanzioni al Codice della Strada ed effettuata una perquisizione personale. (segue) (Rer)