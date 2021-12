Roma: controlli straordinari su green pass, multe nei locali da nord a sud della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle verifiche ha riguardato un esercizio di vicinato su via Casilina: al suo interno, durante l'ispezione, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie ed è stato disposto il provvedimento della chiusura provvisoria. Riscontrata anche la presenza di merce alimentare priva della prescritta tracciabilità e rintracciabilità, di etichettatura e prezzo di vendita. Trovati e sequestrati, infine, 77,7 chili di prodotti alimentari surgelati di varia origine e ulteriori 45,8 chili di prodotti secchi: per questo al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro. Durante i controlli i poliziotti di Casilino hanno identificato 78 persone di cui 37 di origine straniera e 8 con precedenti di polizia e rintracciato e arrestato un italiano colpito da ordine di cattura: dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di carcere per reati inerenti gli stupefacenti. Anche i poliziotti del commissariato Colombo hanno effettuato controlli dei green pass a titolari e clienti di diversi esercizi commerciali: 11 i locali sottoposti a verifica, 191 le persone controllate e alle quali gli agenti hanno chiesto di esibire i green pass. In particolare in via del Gazometro gli agenti una volta all'interno di un locale hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative e per questo hanno elevato diverse sanzioni. Nel corso dei servizi sono state controllate 180 cittadini di cui 29 di origine straniera e 20 veicoli. Infine sono state effettuate sei perquisizioni personali e una domiciliare: durante le operazioni di identificazione è stata denunciatauna ragazza, a suo carico pendeva una nota di rintraccio. (segue) (Rer)