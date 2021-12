Nord Macedonia-Ungheria: ministro Esteri Budapest, ingiusto rallentare ingresso Ue di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ ingiusto che l’Unione europea non dia inizio ai colloqui di adesione con la Macedonia del Nord perché Skopje ha introdotto tutte le misure richieste. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto, oggi in visita nel Paese balcanico. In conferenza stampa con l’omologo macedone, Bujar Osmani, Szijjarto ha detto che “i Balcani occidentali sono stati nuovamente ingannati” al Consiglio europeo della scorsa settimana perché i colloqui non possono ancora partire nonostante una decisione presa un anno e mezzo fa. “Consideriamo la situazione dannosa, pericolosa e contraria agli interessi dell’Ue in termini di sicurezza ed economici”, ha continuato il capo della diplomazia di Budapest. “Chiediamo rispettosamente alla Bulgaria” di presentare i suoi giustificati interessi nazionali “durante il processo di adesione anziché bloccandolo”. Osmani ha affermato che, nonostante il lento processo, la Macedonia del Nord continuerà a lavorare per il suo obiettivo di integrazione europea. Il Paese proseguirà lungo la strada delle riforme e ha in programma di risolvere questioni ancora aperte con i Paesi limitrofi, Bulgaria inclusa, il cui nuovo governo si spera dimostri un approccio europeo, ha aggiunto il ministro macedone. (Seb)