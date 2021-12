Spagna: sondaggio, Partito popolare vincerebbe elezioni generali con il 28,5 per cento voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Spagna si votasse oggi, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 28,5 per cento dei voti, davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente Pedro Sanchez con il 25,1 per cento. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Gad3 per il quotidiano "Abc". Il Pp si aggiudicherebbe 122 seggi, i socialisti solo 99. Rispetto al risultato delle elezioni generali del novembre 2019, l'avanzata dei popolari è chiara, con quasi 8 punti e 33 deputati in più in Parlamento. La tendenza alla crescita del partito conservatore si è, tuttavia, moderata parzialmente negli ultimi mesi dopo l'entusiasmo suscitato dalle elezioni di Madrid del 4 maggio scorso, quando aveva raggiunto il 31,1 per cento e 139 seggi. Il sondaggio evidenzia che una delle ragioni della perdita di consensi per il Pp è lo scontro interno in atto tra il leader nazionale, Pablo Casado, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso per la leadership della regione a livello locale. (segue) (Spm)