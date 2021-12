Spagna: sondaggio, Partito popolare vincerebbe elezioni generali con il 28,5 per cento voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per due elettori (66 per cento) del Pp su tre questo scontro sta logorando la formazione dal punto di vista elettorale. Secondo i piani dei vertici nazionali, il congresso regionale di Madrid è previsto per maggio 2022, nonostante le pressioni di Ayuso per tenerlo prima con l'obiettivo di chiudere ogni controversia. Per il momento, il partito ha imposto una sorta di tregua, in attesa che le acque si calmino per affrontare, dopo Natale e con più tranquillità, un congresso in cui Ayuso è la chiara e unica favorito tra la grande maggioranza dei militanti. Il blocco tra il Pp ed il partito di estrema destra Vox somma 178 deputati, due in più del numero necessario per ottenere la maggioranza assoluta, e raggiungerebbe i 183 nel caso in cui si aggiungessero anche quelli di Ciudadanos (Cs). Sull'altro fronte, il Psoe continua la sua tendenza al ribasso passando dal 28 per cento e 120 deputati ottenuti alle elezioni del 2019 al 25,1 per cento e 99 deputati dell'ultimo sondaggio. (Spm)