Regno Unito: stampa locale, Scozia indietro negli indicatori sulla produttività annuale

- La Scozia è indietro, rispetto al resto del Regno Unito, in nove dei 13 indicatori che misurano la produttività economica annuale. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", l'indice di produttività scozzese calcolato dalla Camera di commercio britannica (Cbi) e dalla società di consulenza Kpmg ha riportato un calo negli investimenti delle imprese e nel numero di aziende che scelgono di innovare, così come altri indicatori di benefici per i dipendenti che si assentano per malattie e per problemi alla rete internet. "Mentre gli ultimi dati dell'indice mostrano che stiamo avendo miglioramenti in alcune aree, il fatto che continuiamo a rimanere indietro rispetto ai concorrenti nazionali e internazionali mostra la necessità di una rapida azione correttiva", ha detto Tracy Black, direttore della Cbi Scozia. La Commissione fiscale scozzese ha avvertito questo mese che, nonostante una continua ripresa dal rallentamento dovuto alla pandemia da coronavirus, vi sia un peggioramento soprattutto nell'attività legate all'estrazione di petrolio e del gas dal Mare del Nord e un calo della partecipazione al mercato del lavoro causato in parte dall'invecchiamento della popolazione. Si prevede inoltre, che l'entrata in vigore della Brexit contribuirà alle difficoltà demografiche scozzesi, rendendo più difficile attrarre immigrati dall'Europa continentale e raggiungendo il bisogno di trovare altri modi per migliorare la produttività. (Rel)