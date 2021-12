Roma: escogita stratagemma per rubare vestiti in negozio, scoperto e arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 36enne straniero è stato arrestato dai carabinieri per rapina. L’uomo ieri sera si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale della galleria commerciale della stazione Termini con in mano una borsa di plastica contenente una scatola di cartone. Una volta all’interno del negozio il 36enne ha sottratto diversi capi di abbigliamento e li ha infilati nella scatola da una fessura che aveva creato sotto la busta di plastica, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. L’uomo è stato notato dall’addetto alla sicurezza che lo ha fermato mentre usciva dal negozio. Il vigilantes è stato aggredito dallo straniero nel tentativo di guadagnarsi la fuga ma i carabinieri in transito nelle vicinanze hanno notato la scena e sono intervenuti bloccandolo definitivamente. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire la merce sottratta e di scoprire l’ingegnoso stratagemma utilizzato. Portato in caserma, l’uomo è stato trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. (Rer)