Belgio: compagnia Brussels Airlines, sciopero del personale porta a cancellazione metà dei voli odierni

- Il personale della compagnia belga Brussels Airlines è oggi in sciopero, una decisione che ha causato la cancellazione del 50 per cento dei voli di linea. Secondo le stime, il 25 per cento dei passeggeri potrebbe essere colpito dall'azione sindacale, secondo quanto riportato dall'emittente belga "Rtbf". Lo sciopero è stato annunciato il 17 dicembre, con la motivazione di chiedere una riduzione degli orari di lavoro per il personale, delle combinazioni di volo e per garantire tempi di riposo più lunghi al personale. Dei 116 voli Brussels Airways previsti per lunedì, solo la metà decollerà, ha osservato "Rtbf". (Beb)