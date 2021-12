Germania: Haldenwang (BfV), aumentano gli estremisti di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano in Germania gli estremisti di destra, “compresi quelli pronti a ricorrere alla violenza”. È quanto affermato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'agenzia di intelligence interna tedesca. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il funzionario ha aggiunto di non poter ancora fornire “dati specifici” sull'avanzata della destra radicale. Allo stesso tempo, Haldenwang ha avvertito che vi è “una chiara tendenza” all'aumento degli estremisti di destra e dei “Reichsbuerger”, ossia i “cittadini dell'Impero”. Nostalgici del Reich tedesco, ma non necessariamente monarchici, i “Reichsbuerger” non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Haldenwang ha poi dichiarato che il numero degli estremisti di sinistra è rimasto complessivamente costante, ma anche qui è in aumento l'orientamento alla violenza. "In generale, la violenza sta diventando sempre più importante in tutti i settori” dell'estremismo in Germania, ha infine evidenziato il direttore del BfV. (Geb)