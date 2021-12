Ungheria: sondaggio elettorale, lieve vantaggio opposizione su partito di governo Fidesz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria l’opposizione ha un lieve vantaggio sul partito del premier Viktor Orban, Fidesz. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dal centro studi Republikon a dicembre e pubblicato dal portale “Telex”. La rilevazione colloca l’opposizione unitaria al 36 per cento, mentre Fidesz si ferma al 33 per cento. Circa una persona su quattro di quelle intervistate è indecisa. Per la prima volta da quanto è al potere, ovvero dal 2010, Orban deve fare i conti con un fronte unitario di opposizione che lo sfiderà alle elezioni della primavera del 2022. Sei partiti, ossia quello socialista (Mszp), Coalizione democratica (Dk), Dialogo per l’Ungheria (Parbeszed), Jobbik, Momentum e La politica può essere diversa-Partito verde (Lmp), hanno fatto fronte comune contro Fidesz e individuato un candidato unitario da opporre al premier, nella persona di Peter Marki-Zay. (Vap)