Lavoro: Landini, aumentano i morti sul lavoro, nelle aziende sia centrale la prevenzione

- "I morti sul lavoro stanno aumentando in un momento in cui c’è una ripresa produttiva. Emerge un modello che non funziona”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante il programma “Forrest” su Rai Radio1 commentando la tragedia di Torino. “In settori in cui si lavora in condizioni di appalti e subappalti gli infortuni stanno aumentando, e sta venendo fuori la logica che pur di lavorare non si investe in sicurezza e prevenzione, come ad esempio, in manutenzione dei macchinari”, ha sottolineato. “La logica del profitto e la logica del lavorare in qualsiasi condizione non è accettabile. Il direttore dell’Ispettorato sul lavoro in un’intervista dice che da settembre a oggi, durante le indagini, su dieci controlli in nove hanno riscontrato irregolarità per lavoro nero e subappalto”, ha aggiunto Landini. (Rin)