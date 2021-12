Libia: Di Maio, urgente chiamare tutti gli attori libici a un impegno costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ oggi più che mai urgente chiamare gli attori libici a un impegno costruttivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e dalla Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla XIV Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia nel mondo. “La stabilizzazione di una Libia sovrana e unita è per noi un obiettivo strategico. Oggi in Libia vige il cessate il fuoco e si sta lavorando per raggiungere il complesso obiettivo delle elezioni, ma le prospettive rimangono incerte e crescenti tensioni allontanano le prospettive di ritiro di mercenari stranieri dal Paese”, ha detto Di Maio. “E’ quindi ancora più urgente chiamare gli attori libici a un impegno costruttivo”.(Res)