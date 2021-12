Imprese: Unioncamere, export lombardo ai massimi anche nel terzo trimestre,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 33,2 miliardi di euro l'export lombardo si assesta ai massimi anche nel terzo trimestre 2021, nonostante un rallentamento congiunturale (-5,2 per cento). Rimane superiore ai livelli pre-crisi il valore delle esportazioni lombarde: +8,6 per cento sul 3° trimestre 2019. Dato tendenziale positivo per la maggior parte dei mercati, settori e province lombarde, ma la flessione congiunturale è diffusa ai vari livelli di analisi. È quanto emerge dal rapporto di Unioncamere Lombardia sul commercio estero della Lombardia nel terzo trimestre 2021. Il rallentamento dell'attività delle imprese nel terzo trimestre, dovuto sia ai problemi di approvvigionamento sia al normale andamento stagionale, ha portato ad una flessione congiunturale degli scambi con l'estero senza però allontanarli significativamente dai massimi raggiunti lo scorso trimestre. Il valore delle esportazioni originate dalla Lombardia rimane oltre i 33 miliardi di Euro e le importazioni si attestano oltre i 36 miliardi complessivi, anche a causa dell'aumento dei prezzi, per cui il deficit commerciale sale a 3,1 miliardi di euro. L'analisi dell'andamento delle quantità scambiate conferma che c'è un "effetto prezzi" sull'incremento dei dati in valore. Infatti l'export registra per le quantità una flessione congiunturale del 12,8 per cento e l'import del 4,5 per cento, entrambe superiori alle corrispondenti flessioni congiunturali dei dati in valore. "L'export lombardo mantiene gli elevati livelli pre-crisi raggiunti dopo il recupero competitivo post pandemia commenta il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – Questo assestamento era atteso, considerato il periodo estivo e le difficoltà di approvvigionamento, confermando il quadro congiunturale complessivo di solidità dell'economia regionale”. (segue) (Com)