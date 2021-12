Sardegna: Confartigianato e Coldiretti consegnano al vescovo Baturi la statuina de "l'imprenditore che usa la tecnologia" per il presepe 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una statuina raffigurante un imprenditore che usa la tecnologia il nuovo personaggio del presepe 2021 di Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola. Realizzata in cartapesta dalla maestria artigiana, è l'emblema degli uomini e delle donne di buona volontà impegnati, con le loro aziende, a costruire un futuro nuovo, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. Anche quest'anno verrà affidata al Vescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, dalle rappresentanze territoriali dell'Associazione Artigiana e da quella dei Coltivatori. La cerimonia di consegna avverrà mercoledì 22 dicembre, alle ore 9:30, presso l'Arcidiocesi di Cagliari in Via Monsignor Cogoni alla presenza dei rappresentanti territoriali di Cagliari di Coldiretti, con il presidente Giorgio Demurtas e il direttore regionale Luca Saba, e di Confartigianato, con il presidente Fabio Mereu e il segretario Pietro Paolo Spada. Un'iniziativa che verrà replicata su tutto il territorio regionale e nazionale, per valorizzare la tradizione del presepe che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando. In questo modo Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti vogliono dare il proprio contributo, per diffondere la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile. Obiettivo dell'iniziativa è aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro. (Rsc)