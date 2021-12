Bulgaria: presidente Radev, a gennaio riunione Consiglio sicurezza nazionale su Nord Macedonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato, il "trattamento discriminatorio" nei confronti dei bulgari in Macedonia del Nord va avanti da decenni. "I bulgari macedoni devono essere trattati allo stesso modo di tutti gli altri gruppi di persone menzionati nella loro Costituzione. Questi sono principi, non trattative. Vogliamo vedere risultati irreversibili e sostenibili, giuridicamente vincolanti", ha affermato il presidente bulgaro. "La Repubblica di Macedonia del Nord ha impiegato sei mesi per attuare l'accordo di Prespa con la Grecia, e hanno persino cambiato il nome del loro Paese", ha infine detto Radev chiedendosi "perché è così difficile aggiungere una sola parola, 'bulgari', nella Costituzione". (segue) (Seb)