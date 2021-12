Bulgaria: presidente Radev, a gennaio riunione Consiglio sicurezza nazionale su Nord Macedonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il nuovo premier bulgaro, Kiril Petkov, ha commentato nei giorni scorsi la situazione dei rapporti tra Sofia e Skopje: l'avanzamento delle relazioni fra Bulgaria e Macedonia del Nord - ha detto - sarà una questione di "lavoro vero" e non di semplici slogan. "Sarà una questione di vero lavoro, non di discorsi e slogan politici", ha detto Petkov, aggiungendo di avere ricevuto una telefonata dall'omologo macedone Zoran Zaev in occasione dell'approvazione della nuova squadra di governo da parte del Parlamento di Sofia. "Ieri ho ricevuto una telefonata di congratulazioni da Zoran Zaev. Abbiamo esaminato l'idea dei gruppi di lavoro di cui abbiamo discusso durante la campagna (elettorale). Questi gruppi saranno strutturati il prima possibile e spero che all'inizio di gennaio avremo un piano chiaro", ha detto la scorsa settimana Petkov. (segue) (Seb)