Bulgaria: presidente Radev, a gennaio riunione Consiglio sicurezza nazionale su Nord Macedonia (6)

- Nei giorni scorsi il vicepremier macedone e ministro del Sistema politico e relazioni intercomunitarie, Artan Grubi, ha detto che esiste un'iniziativa della Francia per risolvere le questioni aperte tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria. "Abbiamo presentato le risposte a tutte le domande che la Bulgaria ha posto nella forma più costruttiva possibile e stiamo aspettando che le nuove autorità, il presidente Radev, il nuovo governo, affrontino il dialogo su questi temi in modo costruttivo", ha detto Grubi rispondendo ai giornalisti a Skopje. Grubi ha poi confermato l'esistenza di un'iniziativa da parte della Francia, che dal primo gennaio assumerà la presidenza di turno dell'Ue. "Sì, è vero che c'è un'iniziativa francese per sedersi al tavolo, per superare tutte le differenze in modo tale che nei prossimi mesi, in primavera, si tenga la prima conferenza intergovernativa", ha detto Grubi. Il ministro ha aggiunto che "c'è grande ottimismo" circa l'ottenimento di un segnale positivo al prossimo Consiglio Ue di dicembre per l'avvio dei negoziati di adesione. "Stiamo lavorando, le risposte alle loro richieste sono già state inviate e possiamo discutere tali risposte con il nuovo governo nella vicina Bulgaria. Spero che ci avvicineremo in modo costruttivo e che risolveremo tutte le questioni aperte. Ci aspettiamo un approccio costruttivo dai nostri colleghi bulgari", ha detto ancora Grubi. Il ministero degli Esteri bulgaro ha successivamente dichiarato di non essere informato dell'esistenza di un'iniziativa francese per risolvere le questioni aperte tra Bulgaria e Macedonia del Nord. (Seb)