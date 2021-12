Sicurezza: Di Maio, azione per la pace non può prescindere da dialogo con Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’azione dell’Italia per la pace e la sicurezza non può prescindere dal dialogo con chi ha interessi diversi da nostri, come Cina e Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri e dalla Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla XIV Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia nel mondo. “La crisi in Afghanistan ha segnato una ferita su cui l’Occidente è chiamato a svolgere una riflessione”, ha detto Di Maio. “La nostra azione per la pace e la sicurezza non può prescindere dal dialogo con chi ha interessi diversi dai nostri”, ha aggiunto il ministro, sottolineando “l’importanza del dialogo con Cina e Russia” e le “sinergie” che l’Italia sta costruendo in Asia e nella regione Indo-Pacifica. (Res)