Lavoro: Inapp, a tempo indeterminato solo 14 per cento contratti femminili

- La ripresa della post pandemia è all'insegna della precarietà e della discontinuità occupazionale per le donne: sono a tempo indeterminato solo il 14 per cento dei nuovi contratti e solo il 38 per cento delle stabilizzazioni da altre forme contrattuali. Il 49,6 per cento di tutti i contratti femminili, inoltre, è a tempo parziale, contro il 26,6 per cento degli uomini. Si ampliano quindi i gap di genere (di occupazione e di retribuzione) e allo stesso tempo si acuiscono i divari territoriali: sono 4 i diversi scenari regionali per occupazione creata, livello di stabilità e numero di ore lavorate dalle donne. È la fotografia della ripresa nel 2021, che scatta il Gender policies report, elaborato dalla struttura mercato del lavoro dell'Inapp e presentato questa mattina all'Auditorium dell'Istituto Nazionale per le analisi delle politiche pubbliche. Il Rapporto, diviso in 9 capitoli, spazia dal contesto demografico al mercato del lavoro, per concentrarsi su un'analisi delle principali politiche innovative in ottica di genere (Pnrr e gender procurement) e del sistema di relazioni industriali in prospettiva di genere. (segue) (ren)