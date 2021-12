Lavoro: Inapp, a tempo indeterminato solo 14 per cento contratti femminili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo anno e mezzo di pandemia le donne hanno dovuto affrontare uno stress test particolare dovendo moltiplicare gli sforzi e spesso trovandosi di fronte al bivio di scegliere tra lavoro e famiglia – ha spiegato il prof. Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp – L'aumento delle diseguaglianze di genere è cresciuto e parte da un dato strutturale dell'occupazione che vede al 67,8 per cento il tasso di occupazione degli uomini e al 49,5 per cento quello delle donne. È chiaro che la pandemia non ha fatto che allargare questo divario, per questo occorre intervenire non tanto con bonus o iniziative spot ma iniziando a adottare, sin dalla fase di progettazione, una valutazione di quali possono essere gli effetti su uomini e donne di politiche concepite come universali e quindi neutre. Un metodo e una sfida che l'Europa ci chiede dal 2006 e che di recente ha ribadito lo stesso Parlamento europeo nella risoluzione sul Next Generation Eu. Purtroppo, la questione della scarsa quantità e qualità dell'occupazione femminile nel nostro Paese continua ad essere percepita come una questione di parte: la questione non è solo di pari opportunità di genere, ma di sviluppo economico di un Paese che continua a lasciare in panchina metà della sua formazione vincente". (ren)