Roma: Codici, giudice pace dà ragione a cittadini su multe preferenziale Regina Margherita

- Buone notizie per i romani che hanno ricevuto una sanzione transitando lungo viale Regina Margherita. È trascorso ormai un anno da quando esplose la protesta dei cittadini, multati tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 per aver invaso la corsia preferenziale, non per una manovra spericolata, ma semplicemente perché costretti a spostarsi verso il centro della carreggiata dalla presenza di auto in doppia fila. Proteste raccolte dall'associazione Codici, cha presentò diversi ricorsi, su cui nei giorni scorsi sono arrivati i primi verdetti positivi. Lo comunica in una nota l'associazione Codici. "Abbiamo ottenuto il primo accoglimento da parte del giudice di pace di Roma – dichiara l'avvocato Marco Malandrucco di Codici – per due sanzioni inflitte a novembre e dicembre 2020, quando non era stato ancora realizzato il cordolo a protezione della preferenziale. Come abbiamo sostenuto, e come segnalato anche dai cittadini, la presenza di auto in doppia fila rendeva di fatto obbligatoria l'invasione della corsia centrale, perché la carreggiata era troppo stretta e non c'era lo spazio per superare l'ostacolo rappresentato dal veicolo fermo". (segue) (Rer)