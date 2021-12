Sri Lanka: introdotto “green pass” obbligatorio per entrare in luoghi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A partire dal primo gennaio del 2022 nello Sri Lanka sarà necessario esibire un certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 per entrare nei luoghi pubblici. Lo ha annunciato in un comunicato il ministro del Turismo, Prasanna Ranatunga, spiegando che i dirigenti del ministero della Salute sono attualmente al lavoro per attuare le decisioni dell’esecutivo. A partire dallo scorso primo ottobre, il governo aveva gradualmente cancellato le dure restrizioni che erano state imposte a partire da aprile per fronteggiare la terza ondata di contagi. Da allora hanno iniziato a riaprire cinema e ristoranti e sono state autorizzate feste di matrimonio e altre celebrazioni pubbliche. La polizia, tuttavia, continua a imporre ai cittadini l’uso delle mascherine e il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi pubblici.(Inn)