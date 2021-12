Germania: Covid, Comitato esperti per restrizioni ai contatti nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale deve imporre restrizioni ai contatti “nei prossimi giorni”, al fine di contenere la diffusione del Covid-19 in Germania. È quanto comunicato dal Comitato degli esperti, che assiste l'esecutivo tedesco nell'azione di contrasto contro il virus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'ente ritiene che “devono essere preparate efficaci contromisure coordinate a livello federale per controllare il processo di infezione”. In particolare, si tratta di “restrizioni ai contatti ben pianificate e ben comunicate”. Inoltre, le misure anticontagio attualmente applicabili devono essere mantenute “in maniera ancora più rigorosa”. Allo stesso tempo, la campagna di vaccinazione contro il coroanvirus dovrebbe essere “notevolmente intensificata”, con particolare attenzione ai richiami. (Geb)