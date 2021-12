Quirinale: Brunetta, la scelta spetta ai partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- No alla crisi di governo, sì alla continuità. No ai tamponi obbligatori per i vaccinati, sì ai controlli e all'estensione del green pass rafforzato. Per Renato Brunetta la chiave è la responsabilità, sia sulla lotta al virus, sia sul rebus Quirinale. "In questi mesi l'Italia ha riscattato la sua immagine a livello europeo e internazionale — premette il ministro della Pubblica amministrazione in una intervista al "Corriere della Sera"—. Stabilità, credibilità e affidabilità sono gli stessi valori che devono guidare i partiti nella scelta del prossimo capo presidente della Repubblica". Quanto alla eventuale candidatura di Draghi, "alla presidenza della Repubblica non ci si candida. Tocca ai partiti confermare la loro responsabilità, anche sul Quirinale. Ciò di cui l'Italia ha bisogno è non avere elezioni anticipate. E su questo non ho dubbi". Se il premier viene eletto al Colle, non si rischia il voto: "No, sarebbe una contraddizione in termini. Servono continuità e coesione per la massima performance del governo. E siccome sono stati i partiti all'inizio del 2021 a scegliere di sostenere Draghi, la palla passa ai gruppi parlamentari, che dovranno decidere se avere ancora a cuore il bene dell'Italia". "Questi mesi di governo di cui siamo fieri e orgogliosi - osserva infine il ministro - sono merito, oltre che di Draghi, della leale collaborazione dei partiti e di tutti i livelli istituzionali. Io sono per finire la legislatura, arrivare al 2023 è il minimo sindacale. Il principio alla base di questo governo di unità nazionale è la coesione e servono le scelte politiche più in grado di realizzarla", ha concluso Brunetta.(Res)