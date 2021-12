Sardegna: possibile richiesta per i domiciliari del super latitante Mesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'istanza per gli arresti domiciliari potrebbe essere presentata da Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, le legali di Graziano Mesina, il super latitante di Orgosolo arrestato dai Carabinieri dopo due anni di latitanza. Secondo i suoi avvocati che lo hanno visitato nel carcere nuorese di Badu 'e Carros dove è detenuto, Mesina sarebbe dimagrito e psicologicamente provato. Proprio le sue condizioni di salute, oltre all'età, potrebbero essere le carte da giocare per una richiesta per misure di detenzione alternative al carcere come gli arresti domiciliari. Non si arresta, intanto, l'inchiesta per individuare chi lo ha aiutato in questi due anni di latitanza: i due coniugi di Desulo arrestati, gli avrebbero dato supporto solo nelle ultime settimane, ma, stando ai numerosi spostamenti che hanno caratterizzato i due anni di latitanza, è presumibile che in tanti lo abbiano aiutato. (Rsc)