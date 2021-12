Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, triangolo europeo con la Francia per stabilizzare l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Germania stiamo lavorando a un piano di azione bilaterale finalizzato a rafforzare il rapporto a tre, con scadenze, processi, azioni concrete per sistematizzare una serie di canali di collaborazione. Il terzo attore è la Francia, e la cornice è quella europea. A dirlo, in una intervista a "La Stampa" è Armando Varricchio, ambasciatore italiano a Berlino, con una carriera che vede ogni passaggio corrispondere a un pezzo di storia: oggi in Germania, dove ha vissuto gli ultimi mesi dell'era Merkel e adesso di affaccia sulla nuova stagione di Olaf Scholz. Non è un mistero che la Germania abbia oggi grande considerazione per l'Italia di Mario Draghi - lo testimonia la visita del cancelliere a Roma, subito dopo Parigi e Varsavia - e lo consideri un punto di riferimento per la stabilità europea. La congiuntura è ideale e la tempistica anche: "Una partita in tre tempi, quella che si sta giocando in Europa". "Il primo tempo - spiega Varricchio - è stato quello delle elezioni tedesche, e la Germania ha offerto un risultato che dal punto di vista politico ha creato un movimento destinato a influenzare tutta l'Europa. Il secondo si giocherà in Italia con le elezioni del presidente della Repubblica". (segue) (Res)