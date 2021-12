Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, triangolo europeo con la Francia per stabilizzare l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tedeschi sono interessati: "C'è grande curiosità, tutti mi chiedono. Nessuno ovviamente ha espresso auspici o pareri, non appartiene alla loro cultura politica". Il terzo tempo sarà francese: "Sì, con le elezioni presidenziali, seguitissime in Germania anche perché la presidenza europea francese ne sarà condizionata, dal momento che un mese prima del voto non possono avviare attività che possano essere interpretate come mosse di campagna elettorale". I tedeschi sono rimasti sorpresi dalla firma del Trattato del Quirinale: "C'è stata grande attenzione e curiosità, soprattutto perché ha rafforzato l'idea di un triangolo europeo, non rigido, non esclusivo ma in grado di stabilizzare l'Europa. Ci sono già una serie di fori in cui questo si discute, a livello di associazioni industriali e bancarie; se riusciamo a rafforzare la componente istituzionale, governativa, può essere solo positivo". Sarà l'oggetto della visita romana di Scholz: "Sì, sarà un'occasione importante perché inquadrerà l'intesa bilaterale sull'agenda europea, anche per sostenere insieme la presidenza francese", ha concluso Varricchio. (Res)