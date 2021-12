Conferenza ambasciatori: Sequi, boom export e cultura italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani è in programma alla Farnesina la XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici italiane, con più di 130 capi missione impegnati nel mondo. L'evento sarà aperto dal capo dello Stato Sergio Mattarella e chiuso dal premier Mario Draghi. Il titolo scelto quest'anno è "Ripartire insieme" e l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi spiega al "Corriere della Sera" con quali obiettivi: "La Farnesina è un'amministrazione complessa nella sua struttura organizzativa. E dunque fondamentale riunirci tutti per qualche giorno in un unico luogo, per fare un bilancio dei risultati raggiunti e per delineare priorità e percorsi d'azione per il prossimo futuro. Discuteremo degli interessi dell'Italia e della sua collocazione nel mondo di oggi, del ruolo delle donne in diplomazia, di multilateralismo efficace". "I lavori della Conferenza - continua - saranno articolati in sessioni ispirate ai tre pilastri tematici della presidenza italiana del G20 appena conclusa: Persone, Pianeta, Prosperità. Ma abbiamo aggiunto una quarta parola che comincia anch'essa per P: la Pace". (segue) (Res)