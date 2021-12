Conferenza ambasciatori: Sequi, boom export e cultura italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 è una tragedia per il mondo intero: per quel che riguarda il contributo che può dare l'Italia, il segretario generale del ministero degli Esteri osserva che "nel 2020 gli interventi emergenziali in favore degli italiani all'estero, coordinati dalla nostra Unità di Crisi, sono più che triplicati rispetto al 2019, superando quota 150 mila. Inoltre, colmare il gap in termini di vaccini con i Paesi a basso reddito risponde certamente a un imperativo morale, ma va considerata anche un'azione nell'interesse degli italiani. L'Italia ha sostenuto sin da principio iniziative multilaterali come l'Act Accelerator e la Covax Facility con quasi 400 milioni di euro e impegnandoci a donare oltre 45 milioni di dosi entro il 2021". L'Italia è impegnata in una grande campagna di promozione del sistema Paese all'estero: "Oggi possiamo parlare di un vero e proprio boom dell'export italiano. In valori assoluti, le esportazioni dei primi 10 mesi del 2021— pari a circa 423 miliardi di euro — superano non solo i 356 miliardi del medesimo periodo del 2020, ma anche i 402 miliardi raggiunti nei primi dieci mesi del 2019, anno d'oro dell'export italiano. L'Italia è policentrica, resiliente e ricca di talenti: queste sono quindi le direttrici della programmazione della Farnesina per il 2022, anno in cui nascerà la nuova Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale". "Presenteremo, - conclude Sequi - con format originali prodotti dal ministero degli Esteri, le filiere produttive, i poli tecnologici e scientifici, le storie di sostenibilità e di inclusività". (Res)