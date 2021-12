Usa: ambasciatrice italiana a Washington Zappia, sintonia con gli alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II ritorno degli Usa vale anche per la Libia: "Anche qui c'è stato un cambio di passo, l'attenzione è molto diversa da quella precedente. Il tentativo di tutti, e in particolare nostro e degli Usa, è portare a conclusione il processo elettorale il prima possibile". Ci sono inoltre aspettative per il contributo dell'Italia alla stabilità nel Mediterraneo: "Sì. C'è aspettativa per l'Italia, non solo perché è un alleato vicinissimo, ma anche geograficamente vicino. In generale però c'è l'aspettativa che l'Europa prenda un po' più di responsabilità. È una differenza lampante, rispetto agli anni passati", ha concluso Zappia. (Res)