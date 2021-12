Covid: comune Frosinone, troppi contagi, la scuola "Ricciotti" va in dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito della segnalazione sulla situazione dei contagi da Covid trasmessa dalla direzione scolastica della secondaria di primo grado Ricciotti, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha adottato l'ordinanza di blocco anticipato delle lezioni del plesso rispetto alla pausa già in calendario per le imminenti festività natalizie". Lo si legge in una nota del comune di Frosinone. "Il provvedimento prevede, quindi, la sospensione delle attività in presenza, con la chiusura della scuola già nei giorni 20, 21 e 22 dicembre, al fine di attivare immediatamente la Didattica digitale integrata ed evitare ulteriori contatti tra alunni, docenti e personale Ata. Il sindaco sta, inoltre, monitorando l'evoluzione del contagio all'interno degli altri plessi scolastici del capoluogo, essendosi reso disponibile ad adottare provvedimenti conseguenti, adeguati e proporzionali, alle eventuali esigenze del caso".(Com)