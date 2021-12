Arabia Saudita: tasso di disoccupazione invariato all’11,3 per cento in terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Arabia Saudita è rimasto invariato all’11,3 per cento nel terzo trimestre del 2021, il più basso dal 2016. Lo riferisce l'Autorità generale di statistica (Gastat) saudita, secondo la quale il tasso è diminuito sulla scia degli sforzi compiuti dal governo per aumentare l'occupazione locale nel settore privato. Anche il secondo trimestre del 2021 aveva registrato un tasso di disoccupazione all’11,3 per cento, quando il tasso di disoccupazione tra gli uomini nel Regno era diminuito di 1,1 punti percentuali passando dal 7,2 per cento del primo trimestre del 2021 al 6,1 per cento. Tuttavia, lo stesso indicatore per le donne saudite aveva registrato un aumento di 1,1 punti percentuali passando dal 21,2 per cento al 22,3 per cento del secondo trimestre del 2021. (Res)