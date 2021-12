Ue: ambasciatore Benassi, il nuovo Patto di stabilità va chiuso entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occupazione, crescita, investimenti: l'Italia è davanti a mille sfide. Mai come in questo momento l'Unione europea sembra guardarci con occhio benevolo, anche se il percorso resta tortuoso. L'ambasciatore italiano, Pietro Benassi, che da maggio scorso rappresenta il nostro Paese presso l'Ue, spiega in una intervista a "Il Messaggero" che "tutti gli Stati membri concordano con la necessità di una revisione delle attuali regole di sorveglianza di bilancio e, da parte nostra, riteniamo che tale modifica debba andare verso il sostegno agli investimenti produttivi e favorevoli alla crescita. L'Italia lavorerà affinché la conclusione della revisione delle regole fiscali avvenga prima della disattivazione della Clausola di salvaguardia (cioè nel 2023), al fine di promuovere politiche di bilancio adeguate a sostenere la crescita, non solo mediante gli investimenti destinati alla transizione verde e digitale, per una rapida e duratura ripresa economica". "La Commissione - continua - ha avviato la consultazione sulla revisione del Patto di stabilità e crescita e le proposte formali arriveranno solo nella primavera del 2022, per cui c'è tempo per maturare dei punti di vista che siano realistici". (segue) (Res)