Ue: ambasciatore Benassi, il nuovo Patto di stabilità va chiuso entro il 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha preso impegni tra i più gravosi d'Europa per l'attuazione del Pnrr, e per questo ha chiesto anche più fondi. "Più che di rischi parlerei di occasione storica per l'Italia, che di fronte alle sfide della pandemia, ha saputo reagire prontamente e, a volte, meglio di altri paesi dell'Unione Europea. In fondo la scelta dell'Economist di nominarci Paese dell'anno è un riconoscimento internazionale della validità dei nostri sforzi". "Il nostro Piano - aggiunge l'ambasciatore - è ambizioso e lungimirante e rappresenta un'opportunità straordinaria per ridurre le disuguaglianze di reddito, di genere e di generazione ed un'occasione per adottare un corposo pacchetto di riforme necessarie per superare le storiche barriere che hanno frenato lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati negli scorsi decenni". "Nei prossimi cinque anni, - osserva ancora Benassi - l'Italia spenderà più di 235 miliardi di euro e in termini di attuazione del Pnrr, la settimana prossima il Governo approverà la relazione sullo stato di avanzamento del Piano e farà il punto anche sui 51 obiettivi da realizzare entro la fine dell'anno, che siamo certi di raggiungere entro i tempi previsti". Per quel che riguarda, infine, i tempi di realizzazione, "sono stati concordati con la Commissione Europea e l'Italia ha intenzione di rispettarli", ha concluso Benassi. (Res)