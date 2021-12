Infrastrutture: Spagna, per imprese volume progetti supera i 104 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo settore ha contribuito con un portafoglio di 9,5 miliardi di euro nel settembre 2020. Il portafoglio di infrastrutture di Acs è cresciuto sopra la media, con un aumento dell'8,9 per cento attestandosi a oltre 63,7 miliardi di euro alla fine di settembre. Il gruppo guidato da Florentino Pérez rafforza il suo peso nel gruppo delle principali imprese di costruzione, con il 60,9 per cento del totale. L'aumento del portafoglio di costruzione delle sei principali imprese di costruzione spagnole è in gran parte spiegato, oltre che da Acs, dalla performance positiva di Acciona e Ferrovial, che hanno battuto i loro record storici. La prima ha un volume contrattato di progetti di costruzione e acqua di 13 miliardi di euro, mentre quello di Ferrovial è stato pari a 12,2 miliardi di euro. (Spm)