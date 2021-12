Iraq-Germania: premier Al Kadhimi riceve ambasciatore di Berlino, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq Mustafa al Kadhimi ha ricevuto l’ambasciatore di Germania a Baghdad, Martin Jaeger, per discutere della cooperazione bilaterale nei settori della sicurezza, dell'economia e degli investimenti. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Durante l'incontro, le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e della cooperazione congiunta tra Baghdad e Berlino in vari campi. In particolare, Al Kadhimi ha sottolineato che il colloquio ha riguardato anche il rafforzamento delle relazioni in ambito energetico. (Res)