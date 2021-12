Russia-Usa: viceministro Esteri Ryabkov, da Stati Uniti nessuna risposta su garanzie di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Gli Stati Uniti non hanno ancora risposto alle proposte sulle garanzie di sicurezza presentate dalla Russia la scorsa settimana. Lo ha detto oggi il viceministro degli Esteri russo, Sergeij Ryabkov. Le autorità Usa "non hanno ancora risposto, stiamo aspettando, vedremo cosa risponderanno. Finora abbiamo visto solo dichiarazioni pubbliche di ogni tipo, principalmente non di rappresentanti degli Stati Uniti, ma anche questo conta. La questione principale, in generale, è vedere cosa ci dicono da Washington", ha detto Ryabkov ai giornalisti. Mosca ha urgente bisogno della risposta di Washington in merito alle proposte sulle garanzie di sicurezza, poiché la situazione è difficile e tende a peggiorare ulteriormente, ha affermato, aggiungendo che Washington cercherà di ritardare la sua risposta e proporre le sue condizioni. Commentando le relazioni fra Russia e Stati Uniti, il diplomatico ha affermato che Mosca ritiene possibile uno sviluppo positivo nelle ulteriori relazioni se Washington farà progressi sulle garanzie di sicurezza. (Rum)