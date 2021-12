Imprese: Spagna, Telefonica guida la classifica aziende nazionali di Informa D&B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La compagnia di telecomunicazioni Telefonica, con entrate totali pari a 43 miliardi di euro, guida la classifica delle imprese spagnole stilata dalla società di consulenza Informa D&B. La graduatoria è formata in base ai conti ufficiali depositati nei registri mercantili e dai dati contenuti nel database della stessa Informa. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", al secondo posto figura l'azienda di costruzioni Acs con 43 miliardi di euro ed al terzo la petrolifera Repsol (33,2 miliardi). La classifica organizza le aziende secondo il loro fatturato e fornisce il settore di attività, l'amministratore delegato, il numero di dipendenti, il sito web, il numero di telefono e l'indirizzo di ogni azienda. Informa ha una copertura completa di tutti gli attori economici, aziende e imprenditori che operano in Spagna. Tutte queste informazioni permettono di ottenere la classificazione aggiornata per vendite delle principali aziende spagnole insieme alle informazioni sul loro nome, settore di attività, dati di contatto, dirigenti e impiegati.